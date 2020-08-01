На Закарпатье четверо юных подонков избили 12-летнюю девочку

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Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции в Facebook, вчера работники Виноградовского отделения полиции получили заявление от жительницы райцентра, которая сообщила, что четверо подростков избили ее дочь.

С детьми и родителями также будут работать ювенальные полицейские \ facebook.com/pg/UA.KyivPolice

По факту причинения малолетней телесных повреждений начали досудебное расследование по ст. 125 Уголовного кодекса («умышленное легкое телесное повреждение»).

«Пострадавшей дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Именно экспертам предстоит установить степень тяжести причиненных 12-летней телесных повреждений. Личности обидчиков уже установлены. Это две 14-летние девушки и двое 15-летних ребят. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские», — рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают причины такого поступка подростков.

С детьми и родителями также будут работать ювенальные полицейские.

По делу продолжается досудебное расследование. // УНИАН

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