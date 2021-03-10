Дізнавач сектору дізнання вимагав 1 тисячу доларів за домашній арешт

За процесуального керівництва обласної прокуратури в порядку ст. 208 КПК України затримано дізнавача сектору дізнання одного з відділів поліції ГУНП в Харківській області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 1 тисяча доларів США.

За даними слідства встановлено, що дізнавач сектору дізнання маючи колегу у тому ж відділі поліції дізнався про кримінальне провадження, за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень батьком своєму синові.

Дізнавач будучи раніше знайомий з учасниками сімейного конфлікту почав вимагати неправомірну вигоду з цивільної дружини голови сім’ї за обрання запобіжного заходу для чоловіка не пов’язаного з триманням під вартою. Розмір оголошеної вигоди складав 1 тисячу доларів США.

Одразу після отримання хабаря поліцейський був затриманий.

Наразі вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу (з розташуванням у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві. Оперативний супровід — Другий оперативний відділ (з розташуванням у м. Харкові) Територіального управління ДБР, Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури