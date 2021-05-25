У Кривому Розі поліція викрила незаконну ферму для майнінгу криптовалюти

Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП