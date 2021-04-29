Організатору угруповання посадовців вручено підозру у привласненні майже мільйона гривень держкоштів

28 квітня у м. Київ слідчі Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за оперативного супроводу співробітників УСР в Миколаївській області ДСР НПУ вручили підозру 40-річному організатору ОЗГ у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник на вказаному підприємстві виконував управлінські функції.

У період з 2017 по 2019 роки під його керівництвом посадовці організували фіктивне працевлаштування до філії одного з державних підприємств ряду громадян й безпідставно нараховували їм заробітну платню та інші виплати на загальну суму 928 451 грн, діючи в інтересах третіх осіб, двом з яких, фіктивно працевлаштованим співробітникам, які не входили до складу ОЗГ, також 28 квітня оголошено про підозру за ч.ч. 3 та 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у жовтні 2020 року поліцейські повідомили про підозру трьом керівникам структурних підрозділів зазначеного держпідприємства, двоє 46 та один 58-ми років, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області