«Родинна» стрілянина в Одесі: дві людини загинули, ще одну поранено

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.

Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію «102» близько п’ятнадцятої години.

Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля «BMW».

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.

Головне управління Національної поліції в Одеській області