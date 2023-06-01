«Родинна» стрілянина в Одесі: дві людини загинули, ще одну поранено
Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.
Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію «102» близько п’ятнадцятої години.
Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля «BMW».
Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.
Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.
Головне управління Національної поліції в Одеській області
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