У Джанкої російський танк вистрілив у будинок – постраждала 11-річна дівчинка

У тимчасово окупованому Криму в Джанкої танковий снаряд влучив по житловому будинку, травм зазнала 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Танк перебував на ремонті в селі Новостепове. Під час ремонтних робіт начебто стався мимовільний постріл. Снаряд пролетів 8 кілометрів та потрапив у стіну приватного будинку на вулиці Степовій у Джанкої.

У цей момент там була 11-річна Діана — дівчинка отримала рвану рану передпліччя і була госпіталізована.

Напередодні росЗМІ висловлювали припущення, що причиною вибуху в Джанкої могла стати ракета, що впала, або збитий безпілотник. Очевидці розповіли, що спочатку чули сильний вибух, а потім приглушену бавовну: «Так зазвичай спрацьовує ППО».

Офіційно російські військові інформацію про вибух не коментували. // Преступности.НЕТ