На Львівщині чоловік зарізав односельця

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У Дрогобицькому районі вчора, 9 січня, близько 22.00 між двома односельцями віком 30 та 50 років виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів ножем. Від отриманих травм поранений чоловік, попри зусилля медиків, помер у лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Незабаром слідчі територіального підрозділу поліції повідомлять затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. // Діло