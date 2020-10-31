Для «возмещения морального ущерба» житель Херсонщины переехал соседа машиной

Из-за вороватого сына отца переехали машиной.

У 40-летнего жителя поселка Большая Лепетиха, что на Херсонщине, украли мобильный телефон. Он заявил о преступлении в полицию, и оперативники вскоре нашли вора, а чужую «мобилку» у него изъяли. Но законному владельцу вещи этого оказалось недостаточно. Он был уверен, что с вора ему предстоит получить еще и определенную сумму в качестве компенсации морального вреда. Но не обратился в суд с соответствующим иском, а пьяным приехал на своих «Жигулях» в дом, где живет семья подозреваемого. И начал «качать права».

Сначала дебошир (тоже ранее судимый за кражи) побил в доме на улице Молодежной стекла, потом начал оскорблять присутствующих.

Отец вора пытался его успокоить. Соискатель компенсации сел в свою легковушки, и подал вперед, наехав прямо на своего оппонента. Под тяжестью машины у бедняги треснули бедренные кости, и он попал в больницу. Нападающий же с места преступления скрылся, и разъезжал родным поселком, пока его не догнали и не остановили сотрудники Великолепетихского отделения Национальной полиции.

Для начала на него составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Потом еще и уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений средней степени тяжести. Кроме того, ему также придется и стоимость лечения искалеченного соседа возместить, и моральный ущерб ему оплатить, если тот выставит такое требование. А все потому, что в конфликте действовать надо было по закону, а не так, как глупый гнев подсказывает. // kherson.net.ua