Для виїзду за кордон чоловік намагався стати «багатодітним батьком» за 1 тисячу доларів

На пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Як підставу для перетину кордону, в умовах правового режиму воєнного стану, 43-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1 000 доларів США», — повідомили у відомстві.

За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся». // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»