На Одещині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю – вилучено продукції на ₴1,7 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. ч. 1,3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, на території регіону діяла група осіб, яка налагодила роботу підпільного цеху з незаконного виробництва фальсифікованих горілки, коньяку та віскі під виглядом відомих брендів.

Виготовляли фальсифіковану «продукцію» у спеціально обладнаному нежитловому приміщенні на території м. Рені та продавали через вебсайт і соціальну мережу Instagram по всій території України. Для відправки замовлень користувалися послугами однієї з відомих поштових служб.

За результатами проведення обшуків вилучено понад півтори тисячі літрів спирту, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, грошові кошти. Лише під час відправлення на відділенні поштової служби вилучено 1200 літрів спиртовмісних сумішей.

За клопотанням прокурора на вилучений товар накладено арешт, орієнтовна вартість якого складає 1,7 гривень.

Вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної діяльності осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області, оперативний супровід – 17-й прикордонний загін та Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури