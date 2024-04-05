Дев’ять років проведе за ґратами жінка, яка нанесла більше десяти смертельних ножових поранень знайомому

Нагадаємо, злочин стався 10 травня 2021 року у Могилів-Подільському районі. Нетвереза жінка під час конфлікту вбила товариша, а після вчиненого пішла в іншу компанію продовжувати вживати спиртні напої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річна фігурантка під час розпиття спиртних напоїв нанесла понад десять ударів кухонним ножем знайомому, а після вчиненого втекла. Знайшов тіло загиблого у власній квартирі його товариш та повідомив до поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисницю та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Днями Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області виніс вирок місцевій жительці, яка вчинила особливо тяжкий злочин.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігурантку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (Вбивство) та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області