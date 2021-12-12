На Полтавщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві людини на Дніпропетровщині

Поліцейські Полтавщини затримали особу, яка ймовірно причетна до вбивства чоловіка в Дніпропетровській області.

Про вчинення особливо тяжкого злочину поліцію Полтавщини повідомили колеги із сусідньої Дніпропетровської області. Зокрема, у повідомленні йшлося, що в с. Тарасівка, Кам’янського району, Дніпропетровської області, близько 13:00, невідомий чоловік убив із вогнепальної зброї місцевого мешканця, 1982 року народження.

Отримавши орієнтування, поліцейські Полтавщини виявили підозрілий транспортний засіб, в якому пересувався ймовірний злочинець, на території Глобинського району. У ході проведення спецоперації, оперативники карного розшуку Полтавщини, спільно із спецпризначенцями ГУНП та патрульної поліції, фігуранта затримали. На часі вирішується питання щодо передачі правопорушника поліцейським Дніпропетровщини для проведення подальших оперативно-розшукових та слідчих дій.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, зазначив: «Щиро дякую підлеглим за професіоналізм, проявлений під час затримання особливо небезпечного злочинця. Адже саме завдяки їх пильності особа, яка вчинила особливо тяжкий злочин, нестиме юридичну відповідальність у відповідності до чинного законодавства».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією слідчого управління ГУНП)