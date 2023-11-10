До АРМА передано арештовані активи підсанкційного підприємства на суму понад ₴170 млн., яке належить російській компанії

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури судом накладено арешт на майно підсанкційного підприємства, засновником якого є російська компанія, кінцевим бенефіціарним власником якої є міністерство транспорту рф.

Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 млн гривень.

Наразі прокуратурою забезпечено передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування – УСБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури