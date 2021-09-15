В Днепре тело 18-летней студентки нашли за мусоропроводом

Умершей оказалась 18-летняя студентка первого курса Университета таможенного дела и финансов.

В Днепре в доме на Паникахи за мусоропроводом нашли тело студентки.

Об этом сообщает местное издание «Днепр Час«, ссылаясь на собственные источники.

Тело девушки лежало на площадке между первым и вторым этажом.

Умершей оказалась 18-летняя студентка первого курса Университета таможенного дела и финансов.

Записи с камер видеонаблюдения, как сообщает издание, свидетельствуют о том, что девушка сама зашла в подъезд. Сильно шатаясь, она поднялась на межэтажный пролет и свернула в сторону мусоропровода.

Следов насильственной смерти на теле студентки не обнаружили.

По данным 24 канала, правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «естественная смерть». Тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. // УНИАН