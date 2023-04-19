До 10 років ув’язнення загрожує двом юнакам, які робили закладки з психотропами в обласному центрі

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного та 21-річного юнаків, які в обласному центрі займались незаконним обігом психотропної речовини «амфетамін».

За даними слідства, співробітники поліції зупинили юнаків на одній із вулиць у м. Суми. Під час особистого огляду в них виявили по 10 зіп-пакетів з амфетаміном, підготовленим для закладок, а також мобільні телефони, за допомогою яких вони комунікували із замовниками.

За виявленими координатами правоохоронці вилучили 16 закладок, які до цього встигли розкласти юнаки.

Дії обох обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин, з метою збуту, вчинене повторно) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. На вироки суду вони чекають за гратами.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Сумська обласна прокуратура