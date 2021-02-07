До 10 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за вбивство дружини

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження розпочате за частиною 2 статті 121 ККУ щодо жителя села Іванків Чортківського району. За вбивство дружини жителю Тернопільщини загрожує до десяти років позбавлення волі.

Сімейна сварка між подружжям призвела до трагедії – 43-річна жінка стекла кров’ю через ножові поранення, які їй завдав ревнивий чоловік. Подія трапилася 27 листопада минулого року.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили: зловмисник завдав жертві два удари ножем в ділянку голови та тулуба. Поранення виявилися небезпечними для життя в момент заподіяння. Бездиханне тіло матері виявив син, котрий і викликав медиків та поліцію, – повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

47-річному зловмисникові слідчі оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. // ternopillive.com.ua