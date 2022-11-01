Поліцейські затримали співучасника убивства, який утік з-під домашнього арешту

4 березня чоловік разом зі своїм спільником спричинили 62-річному потерпілому вогнепальне поранення, від якого останній помер. 24-річний підозрюваний утік з-під домашнього арешту. Наразі зловмисник розшуканий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

31 жовтня оперативники Управління карного розшуку Вінницької області у взаємодії із першим управлінням Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за силової підтримки бійців “КОРД” затримали зловмисника, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення умисного вбивства. 24-річного вінничанина, який з вогнепальної зброї здійснив умисне вбивство 62-річного чоловіка, затримали у місті Бородянка Київської області.

4 березня одразу після вчинення злочину поліцейські затримали двох зловмисників. Затримані були поміщені до ізолятора тимчасового тримання, де їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Згодом, 24-річний підозрюваний здійснив втечу з-під домашнього арешту та з липня перебував у державному розшуку.

В результаті вдало проведених розшукових заходів, чоловіка, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення умисного вбивства, затримано. Наразі вирішується питання про тримання зловмисника під вартою.

Слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області