СБУ викрила розграбування надр на Харківщині: збитків – понад ₴100 млн.

СБУ заблокувала схему масштабного незаконного видобутку і продажу корисних копалин на території Харківської області. Зловмисники нелегально вивезли понад 15 тис. тонн глиняних порід.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки на понад 102 млн грн. При цьому збитки для екології регіону ще більші – знищено гектари родючих земель.

За даними слідства, підпільний видобуток суглинку та легкоплавної глини організував керівник місцевої комерційної структури. Усе це – у Богодухівському районі області.

Встановлено, що ділки без дозвільних документів зняли шар родючих ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення і створили там два кар’єри. Видобуті копалини учасники схеми нелегально реалізовували оптовими партіями виробникам будівельних матеріалів.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ ініціювали проведення комплексу судових експертиз. Фахівці встановили, що незаконний промисел призвів до втрати родючості ґрунтів, виведення пошкоджених земель з сільськогосподарського фонду та створив небезпеки для довкілля.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Богодухівського райвідділу поліції та за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.

СБУ