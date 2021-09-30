На Закарпаття затримали організатора підземної лабораторії з наркопродукцією на ₴5 мільйонів

Співробітники поліції Закарпаття під час санкціонованого судом обшуку виявили дві сховані під землею нарколабараторії з елітною коноплею. На чорному ринку кінцева продукція коштували би п’ять мільйонів гривень. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора, 29 вересня, слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно з оперативниками Управлінням боротьби з наркозлочинністю за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виногадова. 48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину.

Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі.

Однак ретельно оглянувши територію правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини. З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала би не менше 5 мільйонів гривень. Крім цього в ході спецоперації вилучено 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Поліцейські, за процесуального керівництва обласної прокуратури, готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру у злочині передбаченому ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості більше 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Закарпатської області