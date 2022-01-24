Викрито злочинну схему привласнення бюджетних коштів на Харківщині

Використовуючи своє службове становище, завідувачка одного з дитячих закладів Балаклійської територіальної громади організувала фіктивне працевлаштування осіб до дитячого садочка. Псевдоробітники працювали в ньому лише на папері. Заробітну плату за них отримувала керівниця закладу.

Ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання завідуючої дошкільного навчального закладу та її фіктивних підлеглих провели 21 січня слідчі відділу поліції №1 Ізюмського райуправління поліції за оперативного супроводу працівників кримінальної поліції підрозділу та служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури.

Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За адресою проживання керівниці закладу вилучили близько 20 000 доларів США та 200 тисяч гривень, у псевдоохоронця дитячого закладу — близько 35 000 доларів, 5 000 євро, 500 000 гривень та близько 2 тонн металобрухту. Як виявилося, чоловік замість охорони садка займався незаконним обігом металобрухту, що є ознаками злочину, передбаченого ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Ще у одного з фігурантів вдома вилучили наркорослини, які він зберігав для власного вживання, що є ознаками злочину, передбаченого ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області