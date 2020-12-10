В Киеве и Одессе задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и рэкетом «на заказ»
В течение 2020 года банда действовала и в других регионах Украины.
В Киеве и Одессе задержали членов транснациональной преступной организации, которые под «крышей» российских «воров в законе», специализировались на вымогательстве средств и похищении людей.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
По данным полиции, задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Вымогаемые суммы колебались от 20 тысяч гривень до 800 тысяч долларов США.
В целом по результатам проведения трех этапов полицейской спецоперации задержан лидер и девять участников, еще двое — объявлены в розыск.
В Офисе генпрокурора сообщают, что банда в течение 2020 года действовала и в других регионах Украины.
«Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей. Также они за вознаграждение заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или гражданско-правовые обязательства в интересах «заказчиков». Кроме этого они незаконно лишали свободы и похищали людей», — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации одновременно проведено более 50 обысков на территории г. Киева, Киевской и Одесской областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками банды для совершения преступлений. // LB.uaTweet