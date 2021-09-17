На Івано-Франківщині злочинна група займалася підробленням та збутом голографічних захисних документів

На Івано-Франківщині діяла група, яка на замовлення виготовляла та збувала підроблені документи з голографічними захисними елементами. Клієнти могли придбати посвідчення учасника бойових дій, водія, довідку про відсутність судимості та диплом про вищу освіту. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру.

Співробітники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління (детективи) ГУНП в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох учасників злочинного угруповання у підробленні офіційних документів та голографічних захисних елементів на документах.

Поліцейській встановили, що організував нелегальний бізнес 34-річний чоловік та двоє виконавців — 66-річний чоловік і 55-річна жінка. Усі троє є мешканцями Івано-Франківська та районів Прикарпаття. Вони здійснювали незаконну діяльність протягом 2020-2021 років.

Фігуранти приймали замовлення на виготовлення вказаних документів.

Крім того, для «потенційних» клієнтів зловмисники створили інтернет-сайт, на якому розмістили рекламу з надання послуг з отримання закордонних віз.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підробок, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, а також ряд речових доказів.

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поліція Івано-Франківської області