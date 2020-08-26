На Дніпропетровщині злочинну групу викрили у трудовій експлуатації соціально незахищених людей

Від трудової експлуатації поліцейські звільнили 172 особи, які утримувалися в так званих «реабілітаційних центрах».

Наразі затримано дев’ять фігурантів, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування поліцейські Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Дніпропетровської області встановили, що група осіб вербувала та утримувала в «реабілітаційних центрах» соціально незахищених громадян.

Зокрема, правопорушники утримували в цих «центрах» осіб з інвалідністю, літніх людей, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями. Учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб примушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпро. При цьому гроші за роботу отримували зловмисники, а не потерпілі.

Національна поліція України