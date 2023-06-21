На Київщині жінка у розпалі сварки зарізала співмешканця

Інцидент стався у Білоцерківському районі у селі Чупирі.

У Київській області сталася смертельна різанина через конфлікт жінки та її співмешканця: у розпалі сварки вона взялася за ніж та вдарила його у спину.

За данними поліції Київської області, чоловік не вижив. Подія сталася у Білоцерківському районі у селі Чупирі.

“Після того, як я його вдарила ножем у спину, він впав і ніж залишився у мене в руках”, – пояснила правоохоронцям жінка.

Наразі слідчі інкримінують 50-річній затриманій підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень згідно з ч. 2 ст. 121 ККУ. За рішенням суду, їй отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою поки триває слідство.