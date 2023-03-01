До 10 років за ґратами загрожує колаборанту, який працював в окупаційній адміністрації на Харківщині

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с. Лісна Стінка 61-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У червні минулого року він добровільно обійняв посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій «ВЦА Куп’янського району Харківської області».

Саме за вказівкою «посадовця» псевдоправоохоронці прийшли до місця проживання директорки одного з навчальних закладів, яка мала проукраїнську позицію. Коли населений пункт був окупований, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, аби окупанти не розграбували все.

«Поліцейські» відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура