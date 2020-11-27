У Києві викрито підпільну майстерню з виготовлення боєприпасів (фото)

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 викрито групу осіб, яких підозрюють у зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштуванні майстерні для їх переробки (ч. 1 ст. 263 КК України).

Так, до правоохоронних органів столиці надійшла інформація про те, що на території міста Києва, зокрема Шевченківського району, четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню, облаштовану для її переробки з метою подальшого збуту.

Згідно з матеріалами слідства, діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв та інгредієнтів для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї та в подальшому відповідно їх реалізація через різноманітні канали, включаючи тіньовий ринок зброї та офіційно зареєстровані засоби сполучення.

У ході досудового розслідування на підставі ухвал суду проведено ряд обшуків на території Шевченківського району столиці за місцями проживання фігурантів, а також за адресою ймовірної майстерні по виготовленню та переробки зброї, розташованої у покинутому цеху одного з заводів на території Дарницького району.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок, в середині яких знаходилися упаковки із набоями до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис. мисливських набоїв, пластикові ємкості зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелійок, 9 станків та інші речові докази.

Наразі двоє осіб затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

Викриття підпільної майстерні проводилося спільно з Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, відділом протидії незаконному обігу зброї, та вибухівки УКР ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження управління «Т» Департаменту захисту національної державності СБУ.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура