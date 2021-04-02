Под Запорожьем со стрельбой задержали бывшего прокурор, который требовал деньги у главы села

Вчера, 1 апреля, на границе Михайловского района задержали Александра Басика — экс-главу Васильевской районной прокуратуры, который позднее работал и в Энергодаре.

Об этом сообщает в Facebook запорожский журналист Яков Носков.

По предварительной информации, экс-правоохранитель требовал у сельского главы Малой Белазерки 8 тысяч долларов, за которые помог бы добиться нужного результата экспертизы в деле о хищении средств на одном из объектов села.

За осуществлением сделки следили в ГБР. Когда передача денег произошла, Александра Басика на его авто остановили на посту ДПС в Васильевке. Он, догадываясь о происходящем, принял решение скрыться. Погоня за экс-прокурором продолжалась около получаса. В итоге сотрудники ГБР применили оружие и остановили беглеца на границе Михайловского района.

Теперь Басика ожидают судебные разбирательства, в ходе которых он попытается доказать свою невиновность.

Журналист Яков Носков, который об этом написал, предположил, что сделка могла сорваться из-за того, что в селе знали, что Басик несколько дней назад уволился из прокуратуры.

«Прокурора сгубила вера в людей. Ну, не учел он, что в селах – народ жадный. И отдавать кровно заработанные деньги тут так просто не привыкли. Куда менее болезненно – сунуть меченые доллары от СБУ.» — написал он. // Акцент