До 12 років засуджено жителя Житомирського району за вбивство приятеля

За підтримання прокурором Коростишівської окружної прокуратури публічного обвинувачення місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що умисне вбивство скоїв 32-річний житель одного із сіл Житомирського району.

Обвинувачений та засуджений – односельці. Хоча й приятелювали, проте між ними був давній конфлікт, який час від часу спричиняв суперечки.

Одна з них у червні минулого року закінчилася трагічно. Після тривалого вживання алкогольних напоїв у спільного знайомого вони поверталися в автомобілі засудженого додому.

По дорозі до сусіднього села вкотре між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений накинувся на хлопця та задушив його. Аби приховати злочин, наказав знайомому, який також був в авто (пригрозив, що й з ним так буде), тіло закопати у канаві.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури