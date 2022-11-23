До 13 років позбавлення волі засуджено мешканця Миколаївського району за вбивство односельця

За доводами прокурора Миколаївської окружної прокуратури мешканцю с.Мішково-Погорілове Миколаївського району оголошено вирок – 13 років позбавлення волі за умисне вбивство односельця (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді доведено, що у квітні 2022 року між місцевими жителями вказаного села відбулася сварка, в ході якої обвинувачений з мисливської рушниці здійснив серію пострілів в односельця, який від отриманих травм помер на місці події.

Обвинувачений перебуває під вартою, де і очікуватиме вступу вироку в законну силу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура