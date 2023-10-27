До 13 років ув’язнення за державну зраду засуджено уродженця Житомирщини, псевдоофіцера росгвардії країни-агресора
За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури визнано винним у державній зраді громадянина України, який перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст. 111 КК України).
Його засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор у суді довів, що уродженець міста Коростеня переїхав до АР Крим та у 2014 році влаштувався працювати у райвідділок поліції окупаційного «мвс».
Серед інших завдань, забезпечував охорону міжнародного центру Артек.
Згодом, після так званого підвищення кваліфікації у навчальному закладі мвс країни-агресора, вступив на службу до росгвардії. За особливу «старанність» у веденні підривної роботи проти України вислужився до псевдоофіцера. У його підпорядкуванні – військовий спецпідрозділ ворожої армії з патрулювання морського кордону тимчасово окупованого Криму.
Засуджений продовжує виконувати злочинні накази ворога й дотепер. У соцмережі розміщує свої фото у військовій формі окупантів, відеозаписи антиукраїнського спрямування, у яких дискредитуються події Майдану, висловлюється підтримка президенту-зраднику.
Наразі він перебуває у розшуку.
Справу розглянуто у форматі спеціального судового провадження (in absentia).
Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Оперативний супровід – УСБУ в області.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet