До 13 років увʼязнення засуджено колаборанта, який працював у «милиції» окупантів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 31-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що на початку червня 2022 року під час захоплення м. Ізюм місцевий мешканець звернувся до «заместителя мэра» з проханням посприяти у влаштуванні на роботу до «міліції».

Після цього відбулась зустріч колаборанта з «начальником» так званого «Изюмского отделения милиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», а потім — співбесіда зі співробітником фсб рф з позивним «Беркут».

У подальшому чоловік отримав службове посвідчення та приступив до виконання обов’язків як «оперуповноважений карного розшуку» у псевдоправоохоронному органі.

«Міліціянт» брав участь у незаконних затриманнях мешканців Ізюмщини та вилучав у них майно.

Наприкінці вересня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Колаборанту призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 15 років з конфіскацією всього майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура