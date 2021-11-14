У Миколаєві сауна стала місцем вбивства

У якусь мить двоє молодиків почали сваритися, потім виникла бійка, під час якої один другого вдарив ножем у шию та спину.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

“Сьогодні, 14 листопада, близько четвертої години ранку до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що в сауні готелю у Миколаєві під час конфлікту вбитий один із відпочиваючих”, – йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські встановили, що компанія молодих людей з чотирьох осіб відпочивали там та вживали алкоголь.

Від отриманих поранень 23-річний хлопець помер на місці, а зловмисник, зрозумівши що накоїв, намагався втекти – йому завадили це зробити присутні товариші.

Поліцейські доставили зловмисника до відділку, де за узгодженням із окружною прокуратурою його затримали слідчі у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. // Діло