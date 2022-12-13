На Дніпропетровщині за вбивство співмешканця затримали 46-річну жінку

Підозрювана з мисливської рушниці вистрелила у потерпілого. Від отриманої травми чоловік помер на місці.

Злочин стався 13 грудня близько 13.00 в одному з будинків у с. Гречане Дніпровського району. Як з’ясували поліцейські, між чоловіком і жінкою виникла сварка, під час якої підозрювана взяла рушницю і вистрелила співмешканцю у груди. Внаслідок отриманого поранення 50-річний чоловік помер на місці.

Працівники відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину – мисливську рушницю.

Цього ж дня слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу Україну. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП