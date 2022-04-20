До 15 років ув’язнення «світить» зловмисникам за розбій на Вінниччині

Двоє чоловіків вчинили напад на вінничанина, нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали особисті речі.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, під час досудового розслідування слідчі встановили, що двоє зловмисників напали на 37-річного жителя м. Вінниці, побили його та відібрали особисті речі.

Вжитими розшуковими заходами оперативники затримали нападників. Ними виявились раніше судимі за майнові злочини двоє вінничан віком 23 та 27 років.

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголосили про підозру та 18 квітня суд обиратиме запобіжний захід.

Речі потерпілого у підозрюваних частково вилучені.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За таке правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області