До 15 років ув’язнення загрожує жителю Здолбунова за вбивство сусіда
Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Здолбунова за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 жовтня минулого року, в одній із квартир Здолбунова між двома чоловіками, які там проживали, під час застілля виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.
36-річний обвинувачений схопив кухонного ножа і вдарив ним більше 10 разів сусіда в шию. Від отриманих травм 44-річний потерпілий помер на місці події.
Зловмисник наразі перебуває під вартою, свою вину визнає. Обвинувальний акт скеровано до Здолбунівського районного суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратуриTweet