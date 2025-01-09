До 15 років ув’язнення загрожує жителю Здолбунова за вбивство сусіда

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Здолбунова за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 жовтня минулого року, в одній із квартир Здолбунова між двома чоловіками, які там проживали, під час застілля виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

36-річний обвинувачений схопив кухонного ножа і вдарив ним більше 10 разів сусіда в шию. Від отриманих травм 44-річний потерпілий помер на місці події.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, свою вину визнає. Обвинувальний акт скеровано до Здолбунівського районного суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури