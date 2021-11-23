До 15 років ув’язнення засуджено покидька, який тривалий час ґвалтував доньку та знущався над сином

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої доньки, зґвалтуваннях, вчинених повторно, незаконному позбавленні волі та спричиненні малолітньому тілесних ушкоджень, а також схиляння дітей до вживання наркотичних засобів (ч. ч. 3, 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 315 Кримінального кодексу України). Вироком Славутського міськрайонного суду його засуджено до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, чоловік тримав свою сім’ю у постійному страху. З 11-річного віку п’ять років він регулярно ґвалтував доньку, через що вона скоїла спробу самогубства.

Батько також постійно бив старшого сина та вдавався до особливих знущань – зокрема обпік його жаром із печі та посеред зими на цілу ніч замкнув у холодному підвалі. Окрім того, засуджений змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував вдома.

У травні 2021 педагоги звернулися до правоохоронців, виявивши в учня тілесні ушкодження.

Відомості про чоловіка буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора