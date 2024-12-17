До 15 років ув’язнення засуджено учасника агентурної мережі, який «зливав» інформацію про українських захисників

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що співробітник одного з управлінь ГУНП в Луганській області, який проходив службу в складі зведеного підрозділу на території Куп’янського району та був залученим до Сил оборони України, через месенджер налагодив контакт з представником рф.

Російським куратором був знайомий засудженого та український правоохоронець у минулому, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав на територію держави-агресорки. Він створив агентурну мережу для збору розвідувальної інформації.

Одним з агентів став засуджений. Від куратора він отримав завдання збирати і передавати дані щодо місць розташування особового складу українських захисників та їхньої військової техніки, маршрути переміщень, паролі.

З червня по жовтень 2023 року чоловік, здійснюючи розвідувально-підривну діяльність проти України, надсилав представнику держави-агресорки дані, які в подальшому ворог використовував для планування ракетно-бомбових ударів по території нашої держави.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка у листопаді 2023 року. З органів Національної поліції його було звільнено. На вирок суду він очікував під вартою.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора