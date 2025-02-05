До 15 років за ґратами засуджено експоліцейську із смт. Чернігівка

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду колишню співробітницю поліції визнано винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавлено спеціального звання «старший лейтенант поліції» та права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

Прокурори в суді довели, що в квітні 2022 року інспектор підрозділу Бердянського РВП, підтримуючи агресію рф на території України, зрадила присязі та добровільно поповнила лави так званої «народної міліції смт. Чернігівка» Бердянського району Запорізької області.

Перебуваючи на посаді у відділку окупаційної поліції, вона сприяла налагодженню роботи незаконно створеного підрозділу, здійснювала чергування та патрулювання по території Чернігівської селищної територіальної громади, виконувала інші вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі.

Запорізька обласна прокуратура