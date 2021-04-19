На Луганщині викрито незаконний «бізнес» зі звідництва для розпусти
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито та припинено протиправну діяльність зі звідництва для надання послуг інтимного характеру на території Луганщини.
За даними слідства, 41-річний мешканець Сєвєродонецька, посягаючи на моральні засади суспільства, організував незаконний «бізнес», який полягав у наданні посередницьких послуг у звідництві для розпусти. Він займався пошуком жінок та потенційних клієнтів, а також влаштуванням їх інтим-зустрічей. За свої послуги звідник отримував грошову винагороду у розмірі 1 тис. гривень.
Під час проведення санкціонованого обшуку у транспортному засобі фігуранта вилучено 2 мобільні телефони, майже 40 тис. грн, 200 дол. США та 50 євро. По ходження грошових коштів на даний час слідством встановлюється.
Наразі вказаній особі повідомлено про підозру у звідництві для розпусти, вчиненого з метою наживи (ч. 2 ст. 302 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Заходи з документування протиправної діяльності здійснювалися спільно зі слідчим управлінням та управлінням по боротьбі зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, Головного управління Нацполіції в Луганській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За вчинене підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet