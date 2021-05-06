У Києві рецидивіст через борг у 100 гривень порізав сусіда

Правоохоронці розшукали зловмисника, котрий втік після вчинення злочину та переховувався у своєї знайомої. За умисне тяжке тілесне ушкодження наступні вісім років затриманий може провести за ґратами.

До поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району з повідомленням про те, що додому прийшов її син із пораненням живота. На адресу негайно виїхали «швидка» та слідчо-оперативна група.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олега Самойлика, після проведення першочергових слідчих дій виявилося, що до вчинення злочину причетний знайомий потерпілого:

«Чоловік заборгував сусіду сто гривень, і той викликав його нібито на розмову. У під’їзді між опонентами сталася сварка, у ході якої один вдарив іншого гострим предметом у груди, а після втік. У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження зловмисника, який переховувався у своєї знайомої. Киянин, 1985 року народження, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і нанесення легких тілесних ушкоджень».

Наразі стан 37-річного потерпілого стабільний та його життю нічого не загрожує. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Ми звернулися до районного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва