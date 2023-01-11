Поліція застерігає громадян від шахраїв, які привласнюють кошти під приводом «пригону» авто з-за кордону

Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям Чернігівщини бути обачними під час покупок в Інтернеті та закликають сплачувати за товар тільки після його отримання.

Вчора до поліції звернувся 45-річний мешканець Чернігівського району. В Інтернеті чоловік знайшов оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною.

Іномарку автор оголошення обіцяв швидко доставити з Європи, якщо покупець перерахує передоплату на банківський рахунок. Потерпілий погодився і кількома платежами відправив незнайомцю загалом близько 40 тисяч гривень. Після цього зв’язок із продавцем обірвався.

Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Нині поліцейські розшукують причетного до шахрайських дій у рамках кримінального провадження.

Поліція Чернігівської області закликає громадян: щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області