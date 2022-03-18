Нардепа судитимуть за ухилення від сплати понад 118 млн. гривень податків

До суду направлено обвинувальний акт стосовно одного з народних депутатів України депутатської групи «За майбутнє».

Протягом 2012-2019 років він продавав нерухомість у житлових будинках на Петропавлівській та Софіївській Борщагівках, що у Київській області.

При цьому депутат не був зареєстрований як ФОП або юридична особа.

Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності.

Це дозоляло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

Через це до держбюджету не було сплачено понад 118 млн гривень податків.

Крім того, арештовано понад 500 квартир, які народний обранець ще не встиг продати.

Депутат обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офісу Генерального прокурора.

ДБР