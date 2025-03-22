Вимагання коштів у пацієнтів: МОЗ відреагував на скандал у Вінницькому кардіоцентрі

Ляшко наголошує, що медзаклади, законтрактовані НСЗУ у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки, необхідні для лікування, безоплатно

Міністерство охорони здоров’я звернеться до Вінницької міської ради з проханням вжити заходів щодо керівництва Вінницького кардіоцентру. Перевірка, проведена спільно з правоохоронцями, виявила, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у Facebook.

«Кілька днів тому в соцмережах набув розголосу допис про вимагання у пацієнта у Вінницькому кардіоцентрі коштів для проведення лікування та оперативного втручання. Також йшлося про те, що родичі пацієнта отримали перелік ліків, які потрібно докупити власним коштом. Невідкладно створив комісію та спільно з НСЗУ та правоохоронцями розпочали перевірку цих фактів та діяльності кардіоцентру загалом», – зауважив міністр.

Попередньо, за словами Ляшка встановлено, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є в наявності. Також виявлено розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів та були на обліку в медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров’я про проведені операції.

«Це може свідчити про системне використання необлікованих медичних виробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань. У зв’язку з цим звертаємося до власника Вінницького кардіоцентру – Вінницької міської ради – аби невідкладно були вжиті заходи для унеможливлення подібних зловживань, зокрема мають бути ухвалені необхідні управлінські та кадрові рішення щодо керівництва кардіоцентру. Надамо всі зібрані матеріали представникам власника лікарні та правоохоронним органам», – зауважив міністр охорони здоров’я.

Ляшко наголошує, що медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні для лікування, безоплатно. Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо, зазначив він.

«Лише в січні був на відкритті нового корпусу цього кардіоцентру у Вінниці. Кілька років тому в межах спільного проєкту МОЗ та World Bank розпочали його будівництво. Для цього було передбачено фінансування в сумі близько $28,6 млн. Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі», – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, що керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов заявив про вимагання грошей з ветерана в новому кардіологічному центрі Вінниці, підпорядкованому міській раді. За його словами, у медичному закладі вимагали 80 тис. грн від ветерана з інвалідністю за проведення лікування та операції після госпіталізації з підозрою на інфаркт.