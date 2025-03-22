Вимагання коштів у пацієнтів: МОЗ відреагував на скандал у Вінницькому кардіоцентрі
Ляшко наголошує, що медзаклади, законтрактовані НСЗУ у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки, необхідні для лікування, безоплатно
Міністерство охорони здоров’я звернеться до Вінницької міської ради з проханням вжити заходів щодо керівництва Вінницького кардіоцентру. Перевірка, проведена спільно з правоохоронцями, виявила, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у Facebook.
Попередньо, за словами Ляшка встановлено, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є в наявності. Також виявлено розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів та були на обліку в медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров’я про проведені операції.
Ляшко наголошує, що медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні для лікування, безоплатно. Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо, зазначив він.
«Лише в січні був на відкритті нового корпусу цього кардіоцентру у Вінниці. Кілька років тому в межах спільного проєкту МОЗ та World Bank розпочали його будівництво. Для цього було передбачено фінансування в сумі близько $28,6 млн. Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі», – підсумував Ляшко.
Нагадаємо, що керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов заявив про вимагання грошей з ветерана в новому кардіологічному центрі Вінниці, підпорядкованому міській раді. За його словами, у медичному закладі вимагали 80 тис. грн від ветерана з інвалідністю за проведення лікування та операції після госпіталізації з підозрою на інфаркт.Tweet