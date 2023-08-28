Налагоджують життя окупованих населених пунктів Луганщини ‒ судитимуть чотирьох посадових осіб місцевого самоврядування

Прокурори Сватівської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб, які допомагають ворогу впроваджувати окупаційний режим на захоплених територіях регіону.

Слідством встановлено, що навесні 2022 року колишні старости сіл та округів, що на Сватівщині, перейшли на бік ворога.

Вони добровільно обійняли посади в незаконних «органах влади» так званої «лнр».

Двоє колаборантів призначені «начальниками Гончарівського та Куземівського відділів із забезпечення життєдіяльності адміністрації Сватівського району лнр», ще двоє очолили аналогічні відділи в окупованих селах Просторе та Лизине, що входять до складу так званої «адміністрації Білокуракинського району лнр».

Псевдокерівники дотепер «налагоджують» життя на тимчасово окупованій території регіону та легалізують режим влади країни-агресора.

Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вони оголошені в розшук.

Усім особам загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)