До 15 років засуджено чоловіка, який спалив колишню співмешканку

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду залишено без змін судові рішення стосовно мешканця м. Запоріжжя. Його засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що чоловік облив свою колишню цивільну дружину бензином та підпалив, спричинивши їй до 85% термічних опіків шкіри. 22-річна дівчина померла в лікарні.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, що покарання у виді 15 років позбавлення волі є справедливим заходом примусу для вбивці.

Офіс Генпрокурора