У столиці повідомили про підозру чоловіку, який застрелив свого сина

Між чоловіками виникла суперечка, під час якої зловмисник схопив рушницю та вистрілив своєму родичу в обличчя. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Тепер за свій вчинок фігурант може п’ятнадцять років провести у в’язниці.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у приватному будинку на вулиці Патріотів він застрелив сина. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також бригада лікарів швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням та його батьків. З’ясувалось, що між родичами виник конфлікт, у ході якого батько схопив рушницю та вистрелив своєму 32-річному синові в обличчя. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Речові докази поліцейські вилучили та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник — житель столиці, 1960 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва