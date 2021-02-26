До 15 років засуджено чоловіка за вбивство рідних і розбійний напад

За підтримання публічного обвинувачення Харківською місцевою прокуратурою №5 Комінтернівський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка за фактом умисного позбавлення життя двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та за фактом розбійного нападу (ч. 1 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 29.04.2016 близько 13:00 години, молодий чоловік знаходячись в квартирі за місцем мешкання своїх 80-річного дідуся та 84 річної бабусі, в ході сварки взявши ніж з кухні, зайшов до кімнати квартири і спричинив тілесні ушкодження останнім несумісні з життям. Після цього, знаходячись в квартирі він взяв з полиці шафи грошові кошти у сумі 1 тис грн і з сумки бабусі дістав грошові кошти у сумі 30 грн та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, зловмисник, знаходячись біля однієї з вулиць м. Харкова погрожуючи застосуванням насилля наблизився та приставив ніж до горла студента спричинивши йому рану на поверхні шиї. Потерпілий, розуміючи реальну загрозу своєму життю та здоров’ю віддав йому свій мобільний телефон вартістю понад 2 тис грн. Далі, зловмисник прослідував зі студентом до банкомату, де той, розуміючи реальну загрозу своєму життю, зняв грошові кошти у сумі 80 грн та передав кривднику. Після чого, особа з місця скоєння злочину зникла.

В ході судового розгляду дане кримінальне провадження об’єднано ще з двома кримінальними провадженнями за обвинуваченням вищезазначеної особи за фактом скоєння грабежу ( ч.2 ст. 186 КК України), в ході якого він відкрито заволодів мобільним телефоном та самовільного залишення місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду (ст. 395 КК України).

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.02.2021 особу визнано винною за п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 187, ч.2 ст. 186, ст. 395 КК України та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Довідково: Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури