До 5 років позбавлення волі засуджено одного учасника організованої групи, який із СІЗО ошукував довірливих громадян по всій Україні

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно одного з учасників організованої групи, який ошукував довірливих громадян по всій Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської обласної прокуратури.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що відбуваючи покарання в Державній установі «Сумський слідчий ізолятор», 31-річний чоловік організував схему незаконного збагачення.

До своє злочинної діяльності він залучив іще двох співкамерників, відтак, діючи у складі організованої групи, чоловіки в мережі Інтернет розміщували оголошення про купівлю-продаж неіснуючого товару або про надання фейкових послуг з міжміського перевезення пасажирів. Зацікавленим людям пропонували перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити послугу. Діяльність групи було припинено в листопаді 2022 року.

Вироком суду одного з учасників групи, а саме 29-річного чоловіка визнано винним у шахрайстві та засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 190 КК України). Стосовно організатора та іще одного спільника триває судовий розгляд.