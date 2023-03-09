До 5 років ув’язнення засуджено дезертира на Харківщині

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил військовослужбовця ЗС України визнано винним у самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Йому призначено остаточне покарання – п’ять років один місяць позбавлення волі.

Спецпрокурори у суді довели, що у серпні 2022 року військовий з метою ухилитися від військової служби та без наміру проходження її у майбутньому залишив місце служби в одному з міст Харківської області.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил