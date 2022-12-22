До 6 років позбавлення волі засуджено буковинця, який зберігав понад півцентнера канабісу

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури громадянина визнано винним у незаконному зберіганні наркотичних засобів в особливо великих розмірах та викраденні чужого майна (ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 185 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурором доведено, що 48-річний житель села Ванчиківці Чернівецького району незаконно зберігав за місцем свого проживання канабіс.

Під час санкціонованого обшуку на горищі його будинку правоохоронці виявили та вилучили понад 50 кг кілограмів подрібнених рослин конопель.

Крім того, встановлено, що громадянин викрав у односельчанки кухонну техніку та приладдя на понад 4 тис. грн.

Свою вину чоловік визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура